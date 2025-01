Dois homens morrem após engavetamento entre três caminhões na BR-407

- Foto: Reprodução\Tv São Francisco

Dois homens morreram em um engavetamento envolvendo três caminhões, ocorrido nesta terça-feira, 24 na BR-407, próximo ao distrito de Flamengo, em Jaguarari, no norte da Bahia. O acidente aconteceu quando dois caminhões estavam parados no acostamento da rodovia e um terceiro veículo colidiu em um deles, que, por sua vez, foi projetado contra o caminhão à frente.

Segundo informações da TV São Francisco, o condutor de um dos caminhões, que estava fora do veículo no momento do impacto, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O motorista do terceiro caminhão também morreu no local. O outro condutor envolvido no acidente não foi atingido e passa bem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, e os corpos ainda não haviam sido removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) até a última atualização.