Mulheres são presas com malas de drogas dentro de ônibus na Bahia

Drogas foram enviadas do Rio de Janeiro para a Bahia - Foto: Divulgação SSP

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de transportar porções de ecstasy, maconha, cocaína e crack dentro de malas, em um ônibus interestadual, na Rodoviária de Itabuna, no sul da Bahia, na segunda-feira, 23. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as drogas foram enviadas do Rio de Janeiro para a Bahia.

Cães farejadores da CIPE Cacaueira indicaram quais malas guardavam os entorpecentes. A ação foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Militar (CIPE CACAUEIRA, TOR CIPRV/Itabuna, 15º BPM e 71ª CIPM)

As suspeitas e os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia de Itabuna.