Vereador baiano morre após perder controle de moto em rodovia

O vereador da cidade de Sobradinho, Antônio Gilberto de Souza Junior, conhecido como Gilzinho Balbino, morreu em um acidente de moto no trecho entre Sobradinho e Sento Sé, na BA-210. O acidente acontece no sábado. Ele perdeu o controle do veículo e caiu às margens da rodovia.

A vítima tinha 33 anos e é filho do ex-prefeito de Sobradinho e atual assessor da gestão municipal, Gilberto Balbino. A prefeitura decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador.

“Ele deixa uma lacuna no legislativo municipal, onde tanto defendia o povo, sobretudo aqueles que mais necessitam de voz. Era um representante aguerrido e sempre atento as pautas da nossa comunidade", lamenta a gestão, em nota.

A Delegacia Territorial de Sobradinho investiga as circunstâncias do acidente.