PRF apreende meia tonelada de droga em caminhonete na BR-116 em FSA

Foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 500 kg de maconha durante uma fiscalização na BR-116 sul, no trecho de Feira de Santana, no último domingo, 22. A droga foi encontrada em uma caminhonete, que estava com a placa adulterada e com registro de roubo.

O motorista foi preso em flagrante e disse ter recebido R$15 mil para transportar a carga. Ainda de acordo a PRF, o veículo era clonado com placa e outros elementos adulterados, além de ter um registro de roubo em outubro deste ano, em Ilhéus, no sul da Bahia.

O veículo, a droga apreendida e o condutor foram encaminhados para o complexo de delegacias no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O homem vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.