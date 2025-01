Bebê nasce dentro de ambulância, em Salvador: "O que era necessário"

- Foto: Divulgação

No domingo, 22, por volta das 5h da manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, do 12º BBM/Salvar, realizou um parto de emergência dentro de uma ambulância, após uma gestante iniciar o trabalho de parto no terceiro andar de um prédio em Salvador. A bebê, Maria Isis, nasceu antes de chegar à maternidade, mas tanto ela quanto sua mãe, Geisa Pires, foram levadas em segurança para o hospital para cuidados médicos.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram Geisa em plena dilatação, após sentir contrações desde a madrugada. Com rapidez, a equipe a imobilizou e a transferiu para a maca, encaminhando-a para a ambulância enquanto realizava o atendimento necessário. Durante o trajeto, perceberam que o parto estava prestes a acontecer e, com muito profissionalismo, o soldado BM Vinícius Almeida, juntamente com sua equipe, auxiliou na realização do parto.

"Fizemos o que era necessário para que o nascimento acontecesse da melhor maneira possível", relatou o soldado, que cortou o cordão umbilical e ajudou a estimular a bebê, garantindo que ela respirasse.

Emocionado com o ocorrido, Vinícius compartilhou os sentimentos vividos naquele momento: "É uma mistura de gratidão, alegria e alívio. Senti uma felicidade imensa ao ver o sorriso da mãe e da avó. Foi uma experiência inesquecível", disse, segurando a recém-nascida nos braços.

Geisa, mãe de três filhos, agradeceu aos bombeiros pelo atendimento rápido e eficaz. "Eles foram meus anjos da guarda. Sem eles, não sei como minha filha estaria", afirmou, emocionada, ao relembrar o ocorrido.

Após o nascimento, mãe e filha seguiram para a maternidade, onde passaram por exames médicos. "Ficamos tranquilos ao saber que ambas estavam bem", completou Vinícius. Os exames confirmaram que a mãe e a bebê estavam em ótimo estado de saúde.