Feira da Gestante Salvador abre calendário de 2025 com promoções

Feira tem entrada gratuita - Foto: Reprodução | Assessoria

A Feira da Gestante Salvador abre as portas no próximo dia 8 de janeiro no Shopping da Bahia, localizado na Avenida Tancredo Neves. O evento terá entrada gratuita para o público.

Reconhecida por sua variedade de produtos e serviços, a feira reúne expositores de todo o país, oferecendo enxovais, móveis, acessórios, roupas e itens indispensáveis para gestantes e bebês. Este ano, uma das promoções mais aguardadas será 10 bodies por apenas R$ 50,00, além de outros descontos exclusivos.

Leia mais

>> Grávida é liberada de hospital com dor e bebê nasce morto no carro

>> Bia Miranda revela perda de bebê após cogitar aborto: "Queria muito"

>>Sônia Abrão parabeniza condução de Luciano Huck no "Domingão com Huck"

Com o objetivo de abrir o calendário anual para o público materno-infantil, a Feira da Gestante Salvador promete novidades e experiências únicas para quem deseja começar o ano bem preparado para a maternidade.

Serviço

O quê: Feira da Gestante Salvador 2025

Quando: 8 a 12 de janeiro de 2025

Onde: Shopping da Bahia

Entrada: Gratuita