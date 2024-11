Grávida é liberada de hospital com dor e bebê nasce morto no carro

- Foto: Reprodução / Metropoles

Na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, um trágico incidente ocorreu em Balneário Camboriú (SC), onde uma gestante deu à luz a um bebê sem vida dentro do carro da família, enquanto se dirigia ao Hospital Ruth Cardoso. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, após o registro de um boletim de ocorrência.

Segundo relatos, a mãe havia procurado atendimento na unidade de saúde em outras ocasiões, queixando-se de dores, mas em todas as visitas havia sido liberada. A direção do hospital afirmou que os protocolos estabelecidos foram seguidos, mas que os procedimentos realizados no caso serão devidamente averiguados.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava em trabalho de parto quando chegou ao hospital. O nascimento ocorreu de forma súbita dentro do automóvel, o que levou o marido a buscar auxílio. Uma enfermeira obstétrica se dirigiu até o veículo e prestou assistência à gestante, mas, infelizmente, o recém-nascido já havia falecido. Tentativas de reanimação realizadas na unidade de saúde não tiveram sucesso.