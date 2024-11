Megaoperação revista celas de 34 chefes do crime na Bahia

- Foto: Tony Silva - Nucom/Seap

Cerca de 300 celas já foram revistadas durante a megaoperação Angerona, realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), até o final da manhã desta quinta-feira, 24. Entre os cômodos vasculhados, estão os que abrigam 34 apenados que exerciam o papel de liderança de organizações criminosas. A operação acontece no Conjunto Penal de Feira de Santana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante as revistas nessas celas, foram utilizados detectores de metais e outras técnicas de revista empregadas pelos Policiais Penais. No pavilhão IX, onde estão custodiados esses líderes em maioria, foram encontrados aparelhos celulares, cartões de memória, chips de telefonia, porções de entorpecentes e armas brancas improvisadas.

Todos os materiais serão periciados para verificar a relação com os alvos sensíveis do pavilhão IX. A megaoperação Angerona conta com a atuação da Secretaria da Segurança de Segurança Pública (SSP-BA), por meio da Polícia Militar e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

A Angerona é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), Grupo de Segurança Institucional (GSI).