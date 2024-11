Bancadas do PV, PSD e Avante apoiam reeleição de Adolfo Menezes à Alba

Adolfo recebeu a visita do presidente do PV da Bahia, Ivanilson Gomes, e do deputado "verde" Vitor Bonfim. - Foto: Divulgação

As bancadas do PSD, PV e Avante oficializaram apoio à reeleição de Adolfo Menezes (PSD), para mais um mandato na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). No total, o parlamentar já acumula 16 declarações públicas de apoio, número que deve ao menos dobrar até o final de outubro.

Veja mais

>> Adolfo Menezes diz que reeleição na Alba está em ‘stand by'

>> Mais deputados anunciam apoio a Adolfo Menezes para reeleição na Alba

>> Fabíola indica apoio à reeleição de Adolfo: "Meu voto será dele"

Nesta quinta (24), Adolfo, que ainda não se coloca publicamente como candidato, recebeu, na Assembleia, a visita do presidente do PV da Bahia, Ivanilson Gomes, e do deputado "verde" Vitor Bonfim, um dos candidatos ao cargo de primeiro vice-presidente da Casa - a Mesa Diretora é composta, no total, por oito cadeiras, além dos suplentes. A deputada Ludmilla Fiscina, da mesma sigla, não esteve presente no encontro, mas também declarou apoio ao colega do PSD.

“Adolfo Menezes tem desempenhado um papel fundamental à frente da Assembleia Legislativa da Bahia. Sua relação de respeito e diálogo com os deputados, seu compromisso democrático e a parceria sólida com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) são exemplos de como a boa política deve funcionar. O que está dando certo tem que continuar", disse Ludmilla.

"O PV entende, de maneira unânime, que a recondução de Adolfo significa a estabilidade para a Assembleia. Acreditamos que qualquer mudança pode ocasionar prejuízos aos parlamentares", complementou Ivanilson. Na semana passada, os demais representantes da bancada "verde" na Assembleia, Marquinho Viana, outro candidato a primeiro vice-presidente, e Roberto Carlos já haviam se manifestado no mesmo sentido.

Do PSD, que tem nove representantes na Assembleia, incluindo o próprio Adolfo, os deputados Alex da Piatã, Eduardo Alencar e Ângelo Coronel Filho referendaram hoje apoio à reeleição do correligionário. Os demais membros da sigla (Cafu Barreto, Cláudia Oliveira, Ricardo Rodrigues e a líder Ivana Bastos) já haviam se manifestado favoravelmente à recondução. Ivana, inclusive, recuou da disputa, pois se colocava como candidata à presidência.

Único representante do Avante, o deputado Patrick Lopes também defendeu nesta quinta a recondução de Adolfo. "Estamos com o presidente porque é uma pessoa séria, que muda o ambiente da Casa quando está sentado no plenário como presidente. Tem o respeito de todos os parlamentares. A reeleição é um sinal de pacificação e de liderança, e isso é muito importante num Parlamento com 63 deputados. Adolfo é acessível, acata as demandas dos colegas e tenho o carinho de todos", frisou.

Os outros deputados que já manifestaram publicamente apoio a Adolfo foram Fabíola Mansur (PSB), Raimundinho da JR (PL) e Zó do Sertão (PCdoB).