Adolfo Menezes diz que reeleição na Alba está em ‘stand by'

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD) - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), desconversou sobre a possibilidade de eleição para um terceiro mandato consecutivo na presidência da Casa.

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 16, durante o lançamento de editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em evento realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), Adolfo disse que as tratativas estão de “stand by” por conta da campanha eleitoral, mas devem ser retomadas a partir da semana que vem.

“Eu acredito que a partir de segunda-feira a Assembleia voltará a sua normalidade com as votações e as conversações serão retomadas. O assunto da presidência da Alba está de stand-by e vamos ver no início da semana que vem, até porque a eleição ainda é em fevereiro. Estamos muito distantes ainda”, despistou.

Na ocasião ele também descartou que o desempenho do PSD nas eleições municipais garanta o partido na presidência do legislativo baiano.

“Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O PSD, através de Otto Alencar, sempre fez essa parceria com o governo, por isso tem dado certo. O tamanho do partido não quer dizer que teremos a presidência da Assembleia”, afirmou.