Maria del Carmen é indicada a vice-liderança do PT na Alba

Deputada Maria del Carmen - Foto: AscomALBA/Agência-ALBA

A deputada estadual, Maria del Carmen (PT), foi indicada pela líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Fátima Nunes, a assumir a vice-liderança na Casa.



Atualmente, quem assume esse posto é Radiovaldo Costa (PT), no lugar da deputada licenciada, Neusa Cadore (PT), que assumiu a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) em julho deste ano.



A indicação ocorre após a liberação médica de Maria del Carmen para voltar aos trabalhos na Casa. A parlamentar precisou se licenciar do mandato no final do mês de julho deste ano por conta de um procedimento de cimentação na coluna.

Na ocasião, a deputada apresentou um atestado de seis meses e agora retorna à Casa com três meses de antecedência.

No seu lugar, estava Lucinha do MST, ligada ao deputado federal Valmir Assunção, que está na lista de suplentes da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Com a volta de Maria del Carmen, ela retorna a suplência.