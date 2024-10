Maria del Carmen retomará ao mandato na Assembleia Legislativa

No seu lugar, estava Lucinha do MST - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Após alguns meses de afastamento, a deputada estadual Maria del Carmen (PT) já pode retomar aos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a partir desta terça-feira, 15, conforme anunciado na edição de hoje do Diário Oficial da Alba.

Maria del Carmen precisou se licenciar do mandato no final do mês de julho deste ano, após passar por um procedimento de cimentação na coluna. Na ocasião, a parlamentar apresentou um atestado de seis meses e agora retorna à Casa com três meses de antecedência.

“A deputada infrafirmada [...] vem requerer a desistência da licença médica, conforme relatório médico apensado, em razão de estar apta para suas atividades laborais, a partir do dia 15/10/24”, diz o comunicado.

No seu lugar, estava Lucinha do MST, ligada ao deputado federal Valmir Assunção, que está na lista de suplentes da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Com a volta de Maria del Carmen, ela retorna a suplência.



Lucinha obteve 44.554 votos em 2022. Já Maria del Carmen, que foi reeleita, teve 50.365 votos.