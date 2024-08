Radiovaldo Costa é indicado vice-líder da bancada do PT na Alba

Cadore para assumir a Secretaria estadual de Políticas para Mulheres - Foto: AscomALBA/AgênciaALBA

Como antecipado pelo Portal A TARDE, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) oficializou o nome do deputado Radiovaldo Costa (PT) como o novo vice-líder do PT na Casa, cargo antes ocupado pela deputada Neusa Cadore.



No documento assinado pela líder da Bancada do PT, deputada Fátima Nunes, ela requereu ao presidente Adolfo Menezes que a nomeação do correligionário seja validada com data retroativa ao dia de 26 de julho de 2024.



Radiovaldo Costa tomou posse no último dia 26, com a saída da deputada licenciada Neusa Cadore para assumir a Secretaria estadual de Políticas para Mulheres (SPM).

“Eu quero dar as boas-vindas ao companheiro Radiovaldo, que assume também a tarefa da vice-liderança do nosso partido na Casa, um papel importante que era assumido pela colega Neusa Cadore. Ele que é um militante histórico da luta social e, sobretudo, da luta dos trabalhadores da nossa gigante Petrobras, foi uma voz combativa em defesa da democracia e, certamente, levará ao plenário bons debates”, disse a líder do PT, deputada Fátima Nunes.