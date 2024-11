Wadinho, do Chiclete com Banana, é internado às pressas em Salvador

Wadinho Marques recebeu alta após 5 dias internado - Foto: Divulgação

Wadinho Marques, que é líder da banda Chiclete com Banana, ficou internado durante cinco dias e recebeu alta médica nesta quarta-feira, 23. O músico, de 67 anos, revelou ao Portal A TARDE que sofreu "um apagão generalizado".

"No sábado sofri um apagão generalizado fiquei desacordado por uns dois minutos mais ou menos. Fui conduzido à emergência do Hospital Aliança e me submeti a vários exames neurológicos e cardiológicos, não tendo sido detectado nada que motivasse o ocorrido", afirmou o artista à reportagem.

Wadinho completou dizendo que ficou cinco dias na UTI fazendo exames. "Recebi alta do hospital ontem, às 18 horas, e continuo sendo acompanhado por médicos especializados monitorando qualquer", disse.

Em seu perfil do Instagram, o famoso falou da sua recuperação. "Após cinco dias, alta médica ao som de violino, uma gentileza do Hospital Aliança", declarou o irmão de Bell Marques, que recebeu comentários de famosos na postagem.

"Boa recuperação irmão querido!", escreveu Luiz Caldas. Wadinho reagiu ao cantor: "Obrigado irmão. Um susto pra animar o coração".

O humorista Pisit também falou sobre a saúde do baiano. "Deus abençoe, poeta!! Qual foi dessa brincadeira chata?", questionou. "Obrigado! Tudo sobre controle agora", respondeu Wadinho Marques.