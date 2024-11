Eloy Casagrande usou Inteligência Artificial para entrar no Slipknot; entenda

Casagrande recorreu à tecnologia para simular treinos com a banda - Foto: Reprodução

A história de como Eloy Casagrande se tornou o novo baterista do Slipknot ganhou destaque em uma campanha da Apple sobre Inteligência Artificial (IA). Em meio às controvérsias, o brasileiro revelou que usou o recurso para dominar rapidamente o repertório da banda.

>>> Sepultura em Salvador! Banda confirma show na Concha Acústica

>>> Quem é Eloy Casagrande, novo baterista do Slipknot?

Casagrande entrou na banda norte-americana em um momento conturbado. O Slipknot demitiu Jay Weinberg, seu antigo baterista, citando “diferenças criativas”, e estava com uma agenda de shows cheia, precisando de um substituto urgente. Eloy Casagrande, até então baterista do Sepultura, foi convidado para assumir o posto. Ele aceitou o desafio e comunicou sua saída do Sepultura às vésperas da turnê de despedida da banda brasileira, deixando seus colegas também "surpresos e chateados".

Com pouco tempo para ensaiar antes dos shows e sem a possibilidade de praticar diretamente com o Slipknot, Casagrande recorreu à tecnologia. Ele utilizou o aplicativo Moises, que é capaz de isolar instrumentos e vozes de faixas já gravadas. Com essa ferramenta, Eloy removeu as partes de bateria das músicas do Slipknot e pôde praticar sozinho, tocando em cima das faixas instrumentais. Assim, ele chegou aos ensaios já familiarizado com todo o repertório, como se tivesse treinado com a banda.

A história chamou a atenção da Apple, que transformou a jornada de Eloy em um produto de marketing. A sequência de ensaios do baterista foi apresentada na campanha "Ways to Learn", uma iniciativa da empresa que promove a educação e celebra o Dia Mundial dos Professores (5 de outubro). A campanha com Eloy Casagrande está disponível na App Store desde o dia 6 de outubro.