Homem morre baleado enquanto dormia dentro de ônibus

Um homem identificado como Renato Oliveira, de 48 anos, foi morto ao ser baleado na cabeça na manhã desta quinta-feira, 24, durante um tiroteio na Avenida Brasil, enquanto dormia dentro de um ônibus que vinha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Renato foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com um amigo, Renato saiu de casa animado para preparar um café da manhã para os colegas de trabalho, tendo comprado mortadela e refrigerante antes de embarcar no ônibus da linha 493 (Central x Ponto Chic). Ele trabalhava em um frigorífico na Avenida Brasil e deixou esposa e quatro filhos órfãos.

Na mesma manhã, a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, foi fechada por cerca de duas horas na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, em razão de um intenso tiroteio que teve início pouco depois das 7h. O confronto resultou na morte de duas pessoas e deixou quatro feridos, todos atingidos por disparos.

O tiroteio ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, que abrange cinco comunidades dominadas por traficantes, com o objetivo de prender criminosos envolvidos no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegarem nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos, o que os levou a interromper a operação e deixar o local.

Para dificultar a ação da PM, criminosos atearam fogo em vários carros e ergueram barricadas. Com medo dos disparos, muitos motoristas e passageiros buscaram abrigo nas muretas da Avenida Brasil.