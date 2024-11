Salvador inicia implantação de táxis elétricos em sua frota

Oito veículos elétricos já estão em circulação - Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Salvador iniciou a incorporação de táxis elétricos em sua frota, com o intuito de modernizar o serviço e promover práticas sustentáveis no contexto das discussões sobre o enfrentamento às mudanças climáticas.

Henrique Viana, de 24 anos, foi o primeiro taxista autorizado a adquirir um táxi elétrico na capital baiana. Além dele, mais oito veículos elétricos já estão em circulação, resultado do último edital lançado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Atuando como taxista há dois anos, Viana destacou as dificuldades enfrentadas no início da carreira, especialmente com os altos custos de combustível e manutenção. “Comecei atendendo principalmente os bairros da Barra, Graça e Vitória. No início, foi muito desafiador, assim como para muitos colegas. Primeiro, precisava garantir o valor da diária, depois pagar a gasolina, e só então pensar no lucro”, relembrou.

Com a nova experiência do carro elétrico, Viana transformou sua rotina, conseguindo uma economia significativa e aumentando a satisfação dos clientes. “Já vinha pesquisando sobre carros elétricos há algum tempo. Quando surgiu a oportunidade, não hesitei em optar por um. A experiência tem sido incrível. A cada dia, me surpreendo mais com o conforto, a tecnologia e o baixo custo em comparação ao carro a gasolina que eu usava”, afirmou, ao se referir ao veículo de 2017, que frequentemente demandava manutenções.

Viana destacou que a economia é um dos principais atrativos dessa nova fase. “Eu gastava entre R$ 100 e R$ 150 por dia em combustível e agora estou rodando praticamente a custo zero, já que consigo carregar o carro na concessionária. Os clientes também estão adorando o carro, por ser algo novo”, acrescentou Henrique, que considera instalar um carregador em sua garagem.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, ressaltou a importância do credenciamento de novos taxistas com veículos elétricos como parte do compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável. “Com o edital de credenciamento, Salvador teve a oportunidade de contar com novos taxistas já com veículos elétricos. Avançar nessa direção significa caminhar para o futuro, reduzindo veículos a combustão e promovendo um desenvolvimento mais sustentável”, declarou o titular da Semob.