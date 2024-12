Sônia Abrão parabeniza condução de Luciano Huck no "Domingão com Huck"

Sônia Abrão destacou a autenticidade do apresentador e elencou o que tem dado certo para o crescimento do programa - Foto: Reprodução

No último domingo, 15, na apresentação do prêmio “Melhores do Ano”, no Domingão com Huck, rendeu diversos elogios entre os apresentadores Luciano Huck e Sônia Abrão, comandante do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!

Segundo a apresentadora, a atração ao invés de ser chamada apenas de "Domingão com Huck", deve ser "Domingão do Huck", para ressaltar a autenticidade e a personalidade marcante do comunicador.

"É dele e ponto! Tem a cara dele, a personalidade dele, a comunicação espontânea e ele é de verdade! Se não fosse autêntico, não conseguiria em 3 anos vencer o desafio de ocupar o espaço que Faustão dominou por 32, criando uma nova identidade e mantendo a liderança!", parabenizou.

"Quem duvidou, dançou! Contra talento, não há argumentos! E só cresce! Quem vai discordar que essa edição do Melhores do Ano foi a mais emocionante dos últimos tempos? Uma vibe positiva, um programa que fluiu com um pé no entretenimento e outro na conscientização, entre o Brasil festa, seus graves problemas e histórias de superação! Entre troféus, aplausos, homenagem e transmissão simultânea! Momento histórico! Entre a saudade de Silvio Santos e os aviõezinhos de papel! Foi lindo! Essa é a resposta! Segue que o palco é seu, Luciano! O Domingão também! Amém", acrescentou a apresentadora.

Ainda no evento “Melhores do Ano”, em interação no palco com Déa Lúcia, o marido de Angélica brincou sobre a possibilidade da famosa mudar de canal. “Sonia Abrão tá louca na senhora para fazer fofoca lá a tarde inteira”, disse Huck. “Sonia, tem lugar aí pra eu sentar na mesa com você e fazer fofoca?”, indagou a mãe de Paulo Gustavo. “Com o maior prazer sempre. Mora no meu coração”, respondeu Sônia Abrão.