Lívia Andrade alfineta Sonia Abrão no Melhores no Ano: “Praga”

A apresentadora Sonia Abrão marcou presença na plateia do Melhores do Ano, premiação realizada pela Globo no ‘Domingão com Huck’, nesse domingo, 15. Em determinado momento, enquanto interagia no palco com Déa Lúcia, Luciano Huck brincou sobre a possibilidade de Sônia mudar de canal. No final, rolou até indireta de Livia Andrade para a comunicadora.

“Sonia Abrão tá louca na senhora para fazer fofoca lá a tarde inteira”, disse o

apresentador. Em seguida, a mãe de Paulo Gustavo perguntou: “Sonia, tem lugar aí pra eu sentar na mesa com você e fazer fofoca?”. A contratada da RedeTV! respondeu: “Com o maior prazer sempre. Mora no meu coração”.

Na oportunidade, Luciano diz que já tem Livia Andrade para ajudá-lo, mas chama Sonia de oconcur. “Você é outro nível. Informações dos bastidores da televisão. E eu queria reforçar: muito obrigado por você estar aqui hoje. Adorei que você está aqui”, declarou.

Depois, Sonia agradeceu: “Imagina, obrigada Luciano. Adorei estar aqui. Eu só queria dizer uma coisa: obrigada você por manter o Domingão vivo depois da saída do nosso amado Faustão. Com a sua cara, com a sua personalidade, com o seu poder de comunicação. Você é maravilhoso”.

“Obrigado, Sonia Abrão. Paulo Vieira, viu?”, indagou o Luciano. Paulo respondeu: “Já que ela não te elogia lá, você pagou para ela vir te elogiar aqui”. O apresentador completou: “Sabe fazer pix não, Paulo Vieira? Sonia Abrão, não ouça os detratores, por favor. Eles estão mordidos de ciúmes.

Em seguida, Lívia falou para Sonia “sentar a lenha no Paulo Vieira”. “Fala que ele foi inapropriado ao vivo, piadas absolutamente sem graça, fora do tempo, atrapalhou o apresentador, pode soltar tudo”, pediu o global, que continuou: “Vai pra geladeira! Aquela geladeira é tipo uma praga. Você entra lá e já fica com uma pneumonia, uma gripe, um negócio. Perigoso, hein”.

No A Tarde é Sua, programa vespertino que Sonia apresenta na RedeTV!, a apresentadora tem uma geladeira onde coloca alguns famosos que tomaram alguma atitude que não teve uma boa avaliação feita pela apresentadora.