Paulo Vieira debocha da prisão de Braga Netto ao vivo na Globo

Paulo Vieira ao lado de Luciano Huck - Foto: Reprodução

Eleito comediante do ano, Paulo Vieira debochou da prisão do general Braga Netto, ao vivo, durante a apresentação do Melhores do Ano, do Domingão, neste domingo, 15. O humorista destacou que o militar é o general quatro estrelas preso desde o período pós-ditadura.

“O Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da TV Brasileira… Não que isso queira dizer alguma coisa, né? O general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito”, disparou ele arrancando risada dos participantes.

Leia também:

>> Pablo Marçal mostra dia de gravação no SBT: "Primeiro dia de CLT"

>> Wagner Moura vira tema de concurso de sósias e vencedora é anunciada

>> Luciana Gimenez diz valor da fatura do cartão e confessa "problemão"

O apresentador Luciano Huck chegou a ficar sem graça. “Eu vou descer do palco”, disse ele brincando.

Walter Souza Braga Netto foi detido no sábado, 14, pela Polícia Federal (PF) acusado de envolvimento na trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por tentar ter acesso a conteúdo sigiloso.