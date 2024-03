Confira dicas para lidar com o dinheiro e organizar gastos em 2024 | A TARDE

Dizem que o ano só começa após o mês de fevereiro, depois que toda a folia do carnaval acaba. É também nesses primeiros meses do ano que a maioria dos brasileiros tentam cumprir suas metas e, ao mesmo tempo, guardar um dinheirinho para reserva de emergência, principalmente da renda familiar.

Segundo pesquisa da Dismorfia Financeira, desenvolvida pelo will Bank, cerca de 90% dos brasileiros não conseguem comprar tudo o que desejam no mês e não contam com reservas para imprevistos. No mesmo patamar, a taxa de famílias com dívidas, em atraso ou não, ficou em 78,1% em janeiro deste ano, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Organize e diferencie suas contas

A economista e educadora financeira Mila Gaudencio aconselha que o primeiro passo para estar "de bem" com o dinheiro em 2024 é mapear todos os gastos financeiros e separar o que é custo e estilo de vida. Categorize-os em A (alimentação), B (contas básicas) e C (conforto), e com essas informações claras é possível avançar para a próxima etapa, de revisar e fazer mudanças para ter alguma economia.

“A categoria de conforto, em geral, é a que permite mais ajustes. Mas é também muito particular. É onde está a diferença entre custo de vida e estilo de vida. No estilo de vida estão despesas que não são primordiais, mas que a pessoa não abre mão e, por isso, entram no custo de vida. Com essa visão clara sobre os custos é possível adaptar dentro da sua realidade caminhos para que o dinheiro seja um propiciador de conquistas e não um limitador”, explica Mila.

Identifique oportunidades

Uma dica para diminuir os custos com alimentação é fazer compras com amigos e familiares em mercados de atacarejo. A compra em quantidade deixa o valor da unidade menor e a divisão pode compensar. Pesquisar preços também é essencial. “Às vezes compramos em um único estabelecimento por comodidade da rotina”, diz Mila.

A concorrência do mercado também é favorável nesses casos. A dica é aproveitar as ofertas de planos de celular, tv a cabo ou internet através da portabilidade. Se você tem assinatura em streamings, é uma oportunidade para revisar essa despesa “É possível fazer uma lista de interesses e contratar o serviço por tempo determinado. Depois de maratonar a série ou esgotar a relação de filmes pretendidos naquela plataforma é possível cancelar a assinatura e contratar um outro serviço que ofereça os próximos títulos desejados”, ensina a economista.

Aproveite os cashbacks e programas de pontos

A dica da economista é aproveitar as ofertas de cashback de empresas, que dão uma porcentagem de retorno sobre compra de produtos. Estudo da Dismorfia Financeira revela que apenas 17% dos brasileiros são adeptos dessa modalidade.

Plataformas de pontos também devem ser consideradas. Os sistemas de pontuação disponibilizam descontos em serviços como farmácias, viagens, troca de produtos e outros benefícios. “De grão em grão a economia acontece”, ressalta Gaudencio.

Passado, presente e futuro

Ainda de acordo com o estudo feito pelo will Bank, 46% das pessoas afirmam que com frequência sentem que um futuro próspero é cada vez mais distante ou até impossível de se alcançar. Mas é possível transformar essa realidade segundo a educadora financeira.

Ao mapear e entender o caminho das finanças pessoais, é possível fazer a relação com essas três versões e identificar um aspecto comportamental que os números revelam. A partir disso, se programar de forma diferente para que o futuro seja um processo positivo e cuidadosamente planejado, evitando ações que se repitam. Visite seu eu do futuro, estabeleça metas e cuide para que elas aconteçam.