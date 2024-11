Confira os golpes mais comuns aplicados na Black Friday - Foto: Divulgação

É chegada a época do ano em que o número de golpes aplicados aumentam exponencialmente, à medida em que os consumidores aproveitam a aproximação da Black Friday, Natal e Ano Novo.

Uma pesquisa da Visa Consulting & Analytics (VCA), apontou que, em 2023, a Black Friday e a antevéspera de Natal foram os dias do ano com maior representação em transações de compra, tanto online quanto presenciais, no país. Em épocas de promoções e descontos, as compras virtuais tornam-se uma alternativa usual entre os consumidores. O Sicoob Credigerais orienta sobre a importância dos consumidores se protegerem contra os diversos tipos de fraudes e golpes, que costumam também aumentar nesta época do ano.

A cooperativa mapeou os golpes mais aplicados durante as datas comerciais. Entre eles estão as compras em sites falsos, fraudes em plataformas de e-commerce, clonagem de cartões, links maliciosos com promoções falsas e, em especial, os crimes praticados por meio do pagamento em PIX.

Este último tipo de fraude, destaca a especialista em Fraude Financeira do Sicoob Credigerais, Jéssica Ramos Alvarenga, usualmente é responsável pelo maior número de ocorrências de golpes registrados durante a Black Friday. Segundo Jessica, o número recebimento de reclamações acerca de crimes envolvendo PIX aumenta entre 15% e 20% nos meses que se tem datas comerciais comemorativas, se comparado a outras épocas do ano. Com isso, a especialista destaca a importância de o consumidor estar atento e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança durante as transações.

Principais golpes:

Golpes de engenharia social: sequestro relâmpago, falso suporte técnico e outras táticas são usadas para coagir as vítimas a realizarem pagamentos.

Clonagem de WhatsApp: criminosos clonam contas de WhatsApp para solicitar dinheiro aos contatos da vítima.

QR Codes e chaves Pix falsas: códigos e chaves falsas são enviados para induzir a vítima a realizar pagamentos indevidos.

Sites e aplicativos falsos: páginas falsas simulam bancos ou plataformas de pagamento para capturar dados e realizar transações fraudulentas.

Criação de chaves Pix em nome de terceiros: criminosos registram chaves Pix em nome de outras pessoas para acessar seus valores.

Como se proteger:

Verifique sempre a chave Pix do destinatário, seu nome e CNPJ

Desconfie de pedidos urgentes

Não escaneie QR Codes de origem duvidosa