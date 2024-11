Black Friday ou Black Fraude? A um mês de promoções, clientes dividem opiniões

Black Friday tem atraído consumidores - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Falta menos de um mês para um dos dias com o maior número de compras no Brasil e em diversos países do mundo, a Black Friday vai chegar dividindo opiniões entre os compradores soteropolitanos. Em 2024, a Black Friday será no dia 29 de novembro. A data é sempre comemorada na última sexta-feira do mês.

O Portal A TARDE conversou com diversos consumidores que já compraram ou pretendem comprar durante a Black Friday. A psicóloga Marianna Vitória contou que decidiu esperar o dia para comprar um presente de Natal para a mãe. Segundo ela, é a primeira vez que irá fazer uma compra no período de promoções. Apesar de ser 'marinheira de primeira viagem', Marianna está atenta aos cuidados e já adotou algumas práticas.

"Vou aproveitar para comprar uma 'Alexa' [assistente virtual] na Amazon para minha mãe, antecipando o presente de Natal dela. É a primeira vez que vou comprar nesta ação e por isso já adotei minha estratégia de sempre ir acompanhando o preço antes, para no dia da Black não acontecer de aumentarem e eu comprar de besta achando que estava na promoção", disse.

Modelo de assistente virtual, popularmente chamada de 'Alexa' | Foto: Divulgação Amazon

Assim como Marianna, a analista de marketing Heidiane Diogo também vai realizar uma compra e já está adotando a prática de pesquisar os itens com antecedência. Para Heidiane, a Black Friday traz vantagens. "Eu acho uma boa oportunidade de encontrar preços competitivos. Já comprei uma vez e vou comprar de novo. Dessa vez, uma lava louças. Já fiz a pesquisa para ver se o preço vai baixar mesmo", contou em entrevista ao Portal A A TARDE.

Modelo de lava louças da Brastemp | Foto: Divulgação Brastemp

"Black fraude?"

Se por um lado há quem enxergue a ação um momento interessante para realizar compras, por outro, há quem considere o dia como uma "Black Fraude", como é o caso da terapeuta Fabiana Santos. Sempre atenta e cautelosa, ela diz que já fez diversas pesquisas e nunca achou uma "promoção verdadeira". Por conta disso, nunca quis comprar na data.

"Nunca caí diretamente nessa, porque eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Então assim, eu nunca compro por emoção, para poder comprar alguma coisa, eu levo um tempo pesquisando, exceto, óbvio, quando é coisa de urgência. Por exemplo, eu quero comprar um fogão, então eu levo um tempo pesquisando e vou obtendo noção de preço para quando chegar no Black Friday, eu sei se aquela se aquilo está na promoção ou não. Durante um tempo eu comecei a perceber algumas coisas que quando chegava no Black Friday, as lojas diziam que estava na promoção, mas na verdade eram coisas que só aumentaram o preço um pouco antes e depois abaixam. Na verdade não estava (em promoção), é o valor real mesmo", explica.

Terapeuta Fabiana Santos | Foto: Divulgação

Leia também:

>> Empreendedores traçam estratégias para alavancar vendas na Black Friday

>> Shoppings lucram e vendedores mantém expectativa na Black Friday

>> Black Friday: Nordestinos se antecipam mais que a média nacional

Por conta das experiências negativas que a terapeuta teve com as pesquisas que fez em edições anteriores, ela nunca comprou na Black Friday. "A fraude é uma constatação que fiz com as pesquisas. Essa ação é algo que se a pessoa começar a pesquisar, 4, 5, 6 meses antes... ela vai perceber quando chegar na Black Friday, aquilo ali não é uma promoção de verdade, só estão mascarando números. É um jogo de números".

Dicas para se preparar para a Black Friday

Para não cair em ciladas e ter uma boa experiência na Black Friday é importante seguir algumas dicas cruciais como a pesquisa de preço, planejamento e não cair na emoção de comprar sem precisar, segundo alerta o economista Edval Landulfo, vice-presidente do Corecon-BA (Conselho Regional de Economia da Bahia). Ao Portal A TARDE, o economista listou algumasdicas para comprar bem na Black Friday.

Edval Landulfo, vice-presidente do Corecon-BA (Conselho Regional de Economia da Bahia) | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Pesquisa de preço

É primordial que o consumidor não compre por impulso e já tenha um planejamento prévio. O que você já vinha olhando durante o ano, vai anotando, e assim saberá o percentual de desconto oferecido na época do Black Friday. Tem que olhar nas lojas físicas e nos sites.

Além disso, é essencial pesquisar em relação a produtos equivalentes. Ou seja, estar aberto a diversas possibilidades e fornecedores, não apenas uma marca específica. Evitar apego ou fidelidade a marca será possível ter descontos ainda mais significativos.

Comparar

Além da pesquisa, é importante também guardar todos os anúncios vistos sobre o item pesquisado e comparar com os sites nacionais, os internacionais. Ver se compensa comprar com imposto de importação ou no Brasil.

Uma outra dica é ver se tem um determinado amigo que precise comprar também o mesmo equipamento, porque assim talvez tenha um desconto para quem compra uma determinada quantidade. Tudo isso é importante para que a pessoa usufrua, literalmente, desse tipo de promoção

Algumas das principais ferramentas de busca disponíveis na internet são: BondFaro, Buscapé, Google Shopping, JáCotei e Zoom.

Segurar a emoção e ter planejamento

É fundamental comprar estritamente o que está na sua lista prévia, nada de gastar por gastar, de consumir achando que um produto está mais em conta e na verdade não está, porque você nem vai saber já que não fez uma pesquisa anterior.

Consumidores compram TVs na Black Friday em 2023 | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Preferir, sempre que possível, pagar à vista

Pagar à vista muitas vezes resulta em bons descontos. Então, escolher essa forma de pagamento é mais rentável do que comprar à prazo. Se tiver condições financeiras, vale observar a possibilidade. Fazer os cálculos do percentual que vai receber de desconto é sem dúvida uma boa oportunidade.

Confiabilidade dos sites

Em relação às compras é muito importante verificar a confiabilidade dos sites. Então sempre procure os sites daquele determinado fabricante ou daquela loja, além de evitar abrir qualquer e-mail ou links enviados por whatsapp.

Até no Instagram, que conta com uma loja, é preciso tem muito cuidado e pesquisar nos comentários se há indicações de possíveis golpes.

Pesquise também o nome da loja, fabricante ou fornecedor e procure no 'Reclame Aqui' ou em outros órgãos de proteção para saber se o tipo de promoção ou venda daquele produto está de acordo com o que já vem sendo praticado.

Confiabilidade o produto

Além de se preocupar com o site, é muito importante ter atenção em relação à confiabilidade, durabilidade e eficiência do produto que a pessoa vai comprar em relação às experiências de outras pessoas que já adquiriram aquele item.

Quando for comprar, principalmente eletrônico, vale ler os comentários, as numerações de 1 a 5, do que as pessoas acham, se tiveram problemas. Assim você vai fazendo as suas ponderações.

Nunca gastar mais do que a renda!

Por fim, para ter uma experiência significativa na Black Friday, o economista reitera que nunca, em hipótese alguma, o consumidor deve gastar mais do que ganha.

Nunca gastar mais do que a renda. Ou aquela ocasião permite. Promoções são sempre bem-vindas, mas tem que juntar a vontade de gastar com o que tem literalmente na conta, no bolso, não fazer dívida, porque final do ano já está chegando, então é hora de presentear as pessoas, de se presentear, o que as pessoas deixem para esse período. Não pode fazer qualquer extravagância porque o dinheiro não aceita desaforo, salienta o economista.