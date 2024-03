Conselheiro da Vale renuncia e fala em 'nefasta' intervenção política | A TARDE

O conselheiro de administração da Vale, José Luciano Duarte Penido, renunciou ao cargo discordar do processo de sucessão do atual presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo.

Penido chegou a divulgar uma carta aberta ao presidente do Conselho de Administração, Daniel Stieler. No documento, ele menciona o que seria uma "evidente e nefasta" influência política no processo.

"Apesar de respeitar decisões colegiadas, em minha opinião o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa, e sofre evidente e nefasta influência política", diz trecho do documento.

Confira na íntegra: