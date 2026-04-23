Consul e Brastemp retiram geladeiras usadas e dão desconto em modelos novos

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação Brastemp

Descartar uma geladeira antiga ainda é um desafio para muitos consumidores, seja pelo peso do equipamento ou pela dificuldade de dar um destino correto.

Para enfrentar esse problema, a empresa Whirlpool, responsável pelas marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, oferece o programa “Troca Certa”, que prevê a retirada do eletrodoméstico usado na residência e concede desconto na compra de um novo.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O foco é ampliar a reciclagem e estimular a substituição por modelos mais eficientes em consumo de energia, sem exigência de CadÚnico ou comprovação de baixa renda.

Como funciona?

A iniciativa funciona como um sistema de logística reversa: após a coleta, os equipamentos são encaminhados para reciclagem, evitando o descarte irregular. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Dow Brasil e conta com apoio do Instituto Akatu, dentro do conceito de economia circular.

O serviço é voltado a pessoas físicas e permite a troca de:

geladeiras;

freezers;

e outros eletrodomésticos pesados, inclusive de outras marcas e sem necessidade de nota fiscal.

Em geral, os descontos variam conforme a campanha, podendo chegar a cerca de 20%.

Como participar?

Para participar, o equipamento deve pesar mais de 30 kg. A coleta é feita em casa, mediante agendamento, com cobertura em todo o país — nas capitais, de forma direta, e no interior, com apoio logístico.

Além da praticidade, o programa busca reduzir impactos ambientais. Geladeiras contêm materiais como metais, plásticos e gases refrigerantes, que exigem tratamento adequado. A reciclagem permite o reaproveitamento de componentes e evita danos ao meio ambiente.

A proposta também incentiva a substituição por modelos mais eficientes, contribuindo para a redução do consumo de energia e dos custos na conta de luz.