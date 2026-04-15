Férias e Carnaval: consumo das famílias cresce e puxa serviços na Bahia

Derviços prestados às famílias, que cresceram 10,2% - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Impulsionado pelas férias escolares, festas populares e o Carnaval de Salvador, o consumo das famílias baianas cresceu em fevereiro e ajudou a elevar o volume de serviços no estado, que avançou 1,7% e alcançou a 5ª posição entre os locais pesquisados no país.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e analisada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. O resultado ficou acima da média nacional, que registrou alta de 0,1% no mesmo período, mantendo a tendência de crescimento observada em janeiro (0,8%).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na comparação com fevereiro de 2025, o setor cresceu 1,3%, resultado acima da média nacional, que foi de 0,5%. Três das cinco atividades pesquisadas puxaram esse avanço, com destaque para os serviços prestados às famílias, que cresceram 10,2%.

Também tiveram alta os serviços profissionais, administrativos e complementares, com 2,3%, e os serviços de informação e comunicação, com 2,1%. Por outro lado, houve queda em outros serviços, que recuaram 13,4%, e em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com retração de 0,8%.

Considerando os últimos 12 meses, o volume de serviços na Bahia apresentou retração de 1,4%, desempenho inferior ao cenário nacional, que teve crescimento de 2,7%. As principais influências negativas vieram dos segmentos de transportes, com queda de 3,8%, e dos serviços prestados às famílias, que recuaram 0,9%.

Por outro lado, houve resultados positivos nos serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 1,6%, em outros serviços, com 1,3%, e em informação e comunicação, com crescimento de 0,3%.

Turismo em alta

O desempenho do turismo também contribuiu para o resultado positivo em fevereiro. Enquanto o Brasil registrou queda de 0,9% nas atividades turísticas na comparação com janeiro, a Bahia apresentou crescimento de 1,3%, mantendo a expansão observada no mês anterior (1,2%).

Na comparação com fevereiro de 2025, o avanço foi ainda mais expressivo: alta de 11,7% no estado, colocando a Bahia na primeira posição entre os locais pesquisados e acima da média nacional, que cresceu 0,8%.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o turismo baiano cresceu 6,7%, garantindo a quarta colocação no ranking nacional, novamente acima da média do país (3,0%).

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor turístico na Bahia avançou 7,1%, mantendo trajetória de crescimento e ocupando a sexta posição entre os estados pesquisados, também superior ao resultado nacional, que foi de 4,2%.