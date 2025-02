Conta de luz mais barata: veja como o governo Lula pretende fazer

Governo busca menos variações da tarifa de energia em 2025 - Foto: Fernanda Frazão | Agência Brasil

O governo Lula (PT) vai buscar meios de reduzir a conta de luz em 2025. Ao lado dos juros, a inflação virou uma sombra sobre o governo e, com os elevados custos para bancar itens de primeira necessidade como alimentação e energia, os impactos são sentidos sobretudo pelos mais pobres.

O governo busca menos variações da tarifa de energia em 2025, outra conta que é sentida fortemente no bolso do brasileiro. Nesse caso, a ideia é se antever a eventos climáticos adversos para não haver surpresas.

O ano de 2025 começou com a bandeira verde, que não traz taxa extra nas faturas. No ano passado, a bandeira vermelha — que implica um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos — teve que ser acionada dois meses seguidos.

Mesmo sem ter como prever quais serão as bandeiras tarifárias aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao longo do ano, o diretor-presidente da autarquia, Sandoval Feitosa, indicou uma “perspectiva muito favorável” para 2025, com um começo de ano marcado por chuvas nas cabeceiras dos principais reservatórios do país.