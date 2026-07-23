Controladora da Movida vende operação no Porto de Aratu por R$ 1,8 bi

A Simpar anunciou, nesta quinta-feira, 23, a venda de 100% da operação do CS Porto Aratu, na Bahia, para a ICTSI Americas, subsidiária da International Container Terminal Services (ICTSI), considerada a maior operadora portuária independente do mundo. A negociação foi fechada por R$ 1,8 bilhão e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).

A holding, responsável por empresas como JSL, Movida, Vamos, Automob, CS Infra, CS Brasil e BBC, informou que a transação inclui um equity value de R$ 750 milhões e cerca de R$ 1 bilhão em dívida líquida da operação. Do valor destinado aos acionistas, R$ 650 milhões serão pagos no fechamento do negócio, enquanto os R$ 100 milhões restantes serão quitados em até 18 meses, conforme metas previstas em contrato.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porto de Aratu movimenta quase 10 milhões de toneladas por ano

O CS Porto Aratu reúne os terminais ATU12 e ATU18, que juntos possuem capacidade para movimentar 9,5 milhões de toneladas anuais. A estrutura atende principalmente cargas de grãos e insumos minerais, como milho, soja, sorgo e fertilizantes, sendo considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola do Matopiba.

Segundo a Simpar, os investimentos feitos com recursos próprios nos terminais chegaram a R$ 128 milhões, o que resultou em retorno equivalente a 5,8 vezes o valor investido em pouco mais de três anos.

A empresa também destacou que, desde a conquista da concessão dos terminais, em leilão realizado em 2020, foram destinados aproximadamente R$ 900 milhões para modernização da estrutura e ampliação da capacidade operacional, que cresceu cinco vezes no período.

"Realizamos o desenvolvimento de um ativo logístico estratégico para o corredor agrícola do Matopiba, já apto a operar navios Panamax e com potencial para evolução para operações com navios Post-Panamax, ampliando sua competitividade e oportunidades futuras", informou a Simpar em fato relevante.

Venda faz parte da estratégia da companhia



A negociação do Porto de Aratu integra a estratégia da Simpar de reciclagem de ativos e redução do endividamento. Nos últimos meses, a companhia também vendeu a Ciclus Rio, por R$ 1,1 bilhão, e a participação que detinha na Ciclus Amazônia, por R$ 121,5 milhões.

De acordo com a empresa, as três operações somam R$ 3,9 bilhões em valor de mercado, com taxa interna média de retorno de 36% ao ano.

No primeiro trimestre de 2026, a vertical de portos da companhia registrou receita líquida de R$ 42 milhões, alta de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a movimentação de cargas alcançou 615 mil toneladas, crescimento de 57%.

Apesar da melhora operacional, a Simpar encerrou o trimestre com prejuízo líquido de R$ 13,3 milhões, revertendo o lucro registrado no mesmo período de 2025. O balanço do segundo trimestre será divulgado em 14 de agosto.