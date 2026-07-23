ECONOMIA
Controladora da Movida vende operação no Porto de Aratu por R$ 1,8 bi
Controladora da JSL, Movida e Vamos negocia 100% do CS Porto Aratu
A Simpar anunciou, nesta quinta-feira, 23, a venda de 100% da operação do CS Porto Aratu, na Bahia, para a ICTSI Americas, subsidiária da International Container Terminal Services (ICTSI), considerada a maior operadora portuária independente do mundo. A negociação foi fechada por R$ 1,8 bilhão e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).
A holding, responsável por empresas como JSL, Movida, Vamos, Automob, CS Infra, CS Brasil e BBC, informou que a transação inclui um equity value de R$ 750 milhões e cerca de R$ 1 bilhão em dívida líquida da operação. Do valor destinado aos acionistas, R$ 650 milhões serão pagos no fechamento do negócio, enquanto os R$ 100 milhões restantes serão quitados em até 18 meses, conforme metas previstas em contrato.
Porto de Aratu movimenta quase 10 milhões de toneladas por ano
O CS Porto Aratu reúne os terminais ATU12 e ATU18, que juntos possuem capacidade para movimentar 9,5 milhões de toneladas anuais. A estrutura atende principalmente cargas de grãos e insumos minerais, como milho, soja, sorgo e fertilizantes, sendo considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola do Matopiba.
Segundo a Simpar, os investimentos feitos com recursos próprios nos terminais chegaram a R$ 128 milhões, o que resultou em retorno equivalente a 5,8 vezes o valor investido em pouco mais de três anos.
A empresa também destacou que, desde a conquista da concessão dos terminais, em leilão realizado em 2020, foram destinados aproximadamente R$ 900 milhões para modernização da estrutura e ampliação da capacidade operacional, que cresceu cinco vezes no período.
"Realizamos o desenvolvimento de um ativo logístico estratégico para o corredor agrícola do Matopiba, já apto a operar navios Panamax e com potencial para evolução para operações com navios Post-Panamax, ampliando sua competitividade e oportunidades futuras", informou a Simpar em fato relevante.
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Venda faz parte da estratégia da companhia
A negociação do Porto de Aratu integra a estratégia da Simpar de reciclagem de ativos e redução do endividamento. Nos últimos meses, a companhia também vendeu a Ciclus Rio, por R$ 1,1 bilhão, e a participação que detinha na Ciclus Amazônia, por R$ 121,5 milhões.
De acordo com a empresa, as três operações somam R$ 3,9 bilhões em valor de mercado, com taxa interna média de retorno de 36% ao ano.
No primeiro trimestre de 2026, a vertical de portos da companhia registrou receita líquida de R$ 42 milhões, alta de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a movimentação de cargas alcançou 615 mil toneladas, crescimento de 57%.
Apesar da melhora operacional, a Simpar encerrou o trimestre com prejuízo líquido de R$ 13,3 milhões, revertendo o lucro registrado no mesmo período de 2025. O balanço do segundo trimestre será divulgado em 14 de agosto.