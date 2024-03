Cooperativa de crédito chega a Salvador para impulsionar economia | A TARDE

Foi realizada na noite desta quarta-feira, 13, a assembleia 2024 da cooperativa de crédito Sicredi, que aconteceu no hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador. Na oportunidade foram apresentados dados financeiros relacionados aos últimos 12 meses, além de uma breve apresentação de como a empresa funciona, além da chegada com mais força em Salvador e Região Metropolitana.

Durante a apresentação, um representante da Sicredi comentou a respeito da construção de uma nova agência que ficará sediada na Alameda das Espatódeas, no bairro do Caminho das Árvores. A empresa já conta com mais de duas mil agências espalhadas por todo o Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o gerente regional de desenvolvimento, Alberto Ribeiro, falou sobre a chegada da cooperativa na capital baiana e ressaltou a importância do ponto de vista econômico e social para os soteropolitanos.

"O Sicredi é uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, onde tem todas as soluções financeiras que uma instituição comercial tem, com diferencial. Quando você abre uma conta corrente com o Sicredi, você passa a ser sócio da instituição, então todas as suas movimentações financeiras têm uma consequência positiva, tanto no desenvolvimento da economia local, tanto na participação do resultado, quanto também no olhar para o social", comentou.

"Nós acreditamos muito no poder que uma instituição financeira muito bem trabalhada e com o olhar do cooperativismo nós podemos construir uma sociedade mais próspera. O Sicred vem com essa proposta, com esse propósito de trazer um atendimento personalizado, de oferecer soluções financeiras que façam sentido para o momento de vida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um e com isso todos sendo beneficiados, o associado movimentando, sendo bem atendido, tendo participação no resultado, a gente contribuindo com o desenvolvimento da nossa economia local e contribuindo muito com o social", acrescentou.

O executivo também destacou ser Salvador um local excelente do ponto de vista de oportunidade "porque o objetivo não é apenas o crédito, mas trazer soluções financeiras que atendam à comunidade de acordo com sua necessidade", disse. Ele complementou que há crédito para pessoas físicas, jurídicas e também para o agronegócio com um atendimento personalizado para promover desenvolvimento social.