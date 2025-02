CPF em compra na Bahia pode gerar prêmio de até R$ 1 milhão

Notas eletrônicas associadas ao CPF cadastrado geram premiações - Foto: Divulgação

O ato de inserir o CPF na nota pode fazer a pessoa concorrer em premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão. O cenário faz parte da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo da Bahia.

Os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de fevereiro já estão disponíveis, o resultado será divulgado nesta quinta-feira, dia 20. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de janeiro. Para verificar, basta fazer login no site (clique aqui), escolher a opção “Minha Conta” e depois “Bilhetes”.

O resultado do sorteio será divulgado no site da campanha e nas redes sociais. Será distribuído um total de R$ 1 milhão: uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Os bilhetes vencedores serão definidos com base no sorteio da Loteria Federal.

Para participar, é necessário cadastrar-se no site e preencher um formulário simples, no qual também é preciso escolher até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades por ele escolhidas recebem pontos revertidos em repasses financeiros. A cada quatro meses, R$ 5 milhões são distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 538.