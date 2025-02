Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro para bolsas de R$ 1.050

Serão priorizados estudantes em cursos disponibilizados via Sisu. - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) iniciou o cadastro de estudantes de licenciatura no Pé-de-Meia Licenciaturas. Os interessados devem se cadastrar para concorrer a uma das 12 mil bolsas de R$ 1.050 por mês até 30 de março.

A etapa é válida para aqueles que obtiveram nota acima de 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e foram aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para isso, precisam registrar seu currículo na Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), dentro do prazo. A confirmação da bolsa será feita após a divulgação do resultado final, prevista para 14 de abril. O pagamento das bolsas deve começar em 1º de maio.

Critérios

Serão priorizados estudantes em cursos disponibilizados via Sisu. As vagas remanescentes serão destinadas ao Prouni e, posteriormente, ao Fies. No fim de janeiro, o MEC informou que 12.473 estudantes aprovados no Sisu eram elegíveis ao programa.

Se o número de candidatos inscritos na Plataforma Freire superar o total de bolsas disponíveis, a seleção será feita com base na maior nota no Enem. Em caso de empate, terá prioridade o candidato com a maior nota na redação. Se a igualdade persistir, será considerado o estudante mais velho.

Pé-de-Meia Licenciaturas

Criado para incentivar a formação de novos professores, o Pé-de-Meia Licenciaturas integra o programa Mais Professores para o Brasil. Ele oferece uma bolsa mensal de R$ 1.050 para estudantes matriculados em cursos de licenciatura, totalizando até R$ 48.300 ao longo de quatro anos.

Do valor mensal da bolsa, R$ 700 estarão disponíveis para saque imediato, enquanto os R$ 350 restantes serão depositados em uma poupança. Esse montante só poderá ser retirado após o recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino municipal ou estadual, no prazo de até cinco anos após a conclusão do curso. O pagamento das bolsas será realizado pela Capes.