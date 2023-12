Custo da cesta básica em Salvador cai para R$ 550,86 em novembro | A TARDE

Salvador foi uma das capitais que tiveram queda no preço da cesta básica em novembro deste ano. Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a cidade registrou uma redução de -2,17% no custo da cesta em comparação a outubro e acompanhou Natal (-2,55%), Fortaleza (-1,39%) e Campo Grande (-1,20%) nas mais expressivas quedas.

Nas capitais do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, Salvador foi incluída na lista das capitais com os menores valores médios, chegando a R$ 550,86. Aracaju lidera com R$ 516,76 e é seguido por João Pessoa (R$ 548,33).

Outras nove, das 17 capitais, tiveram aumento no valor do conjunto dos alimentos básicos, como Brasília (3,06%), Goiânia (1,97%) e Belo Horizonte (1,91%). São Paulo foi a cidade que apresentou o maior custo (R$ 749,28), seguida por Florianópolis (R$ 747,59), Porto Alegre (R$ 739,18) e Rio de Janeiro (R$ 728,27).

A comparação dos valores da cesta, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, mostrou que 12 capitais tiveram redução do preço médio, com destaque para Campo Grande (-8,63%), Belo Horizonte (-7,74%), Brasília (-6,27%) e Goiânia (-5,93%). Outras cinco cidades tiveram variações positivas: Salvador (0,03%), Natal (0,06%), Aracaju (0,94%), Fortaleza (1,47%) e Belém (1,74%).

Salário mínimo

Em novembro de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.294,71 ou 4,77 vezes o mínimo de R$ 1.320,00. Em outubro, o valor necessário era de R$ 6.210,11 e correspondeu a 4,70 vezes o piso mínimo.

Em novembro de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.575,30 ou 5,43 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.212,00.

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica passou de 107 horas e 17 minutos, em outubro, para 107 horas e 29 minutos, em novembro. Em novembro de 2022, a jornada média foi de 121 horas e 02 minutos.