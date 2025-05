Desemprego entre jovens cai, mas participação é menor desde 2019

Em 2024, haviam 14,5 milhões de jovens ocupados. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A taxa de desemprego de jovens entre 18 a 24 anos caiu de 25,2% no 4º trimestre de 2019 para 14,3% no mesmo período de 2024, representando uma queda de 4,8 milhões para 2,4 milhões no Brasil.

Ainda de acordo com dados do Ministério do Trabalho e divulgados pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), apresentados nesta terça-feira, 29, durante o Empregabilidade Jovem Brasil, o país conta com 33,6 milhões de adolescentes e jovens, representando 16% da população.

No 4º trimestre de 2019, haviam 14,2 milhões de jovens de 14 a 24 anos ocupados, e no mesmo período em 2024, haviam 14,5 milhões de jovens nesta faixa etária ocupados.

Participação menor desde 2019

Apesar da queda no desemprego, a participação de jovens da mesma faixa etária no mercado de trabalho ainda não alcançou o patamar de 2019, quando registrou 52,4%. No último trimestre de 2024, o percentual foi de 50,3%.

Ao menos 53% (7,7 milhões) dos jovens ocupados estão com carteira assinada com até 24 anos. Os dados da MTE apontam ainda que 67,1% dos jovens celetistas ganham até R$ 1.854,01

Ainda segundo o levantamento, a porcentagem daqueles que não estudam, nem trabalham, na faixa dos 18 a 24 anos, alcançou o menor patamar da série histórica. O grupo conhecidos por “nem-nem” representa 5,3 milhões de brasileiros.