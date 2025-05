Temu ultrapassa Shopee e torna-se marketplace mais acessado do Brasil

A marketplace alcançou 58 milhões de acessos no app contra a Shopee - Foto: Reprodução

Nova marca chinesa que virou queridinha entre os compradores online das “blusinhas”, a Temu também é a marketplace que, em menos de um ano no Brasil, alcançou um número maior de usuários mensais ativos do país, chegando a ultrapassar a Shopee.

Somente em março, a marketplace alcançou 58 milhões de acessos no app contra a Shopee, que registrou 56 milhões de acessos, de acordo com o banco americano Citi, com base em dados da SimilarWeb, e divulgado pelo O GLOBO.

O aplicativo do bilionário chinês Colin Huang chegou ao Brasil em junho do ano passado. Em seis meses de operação no Brasil, a marca superou o Mercado Livre. O levantamento do banco americano mostra que a Temu registrou um aumento de 600% na base de clientes ativos desde seu lançamento, tornando-se a segunda maior plataforma de vendas online do país.

No exterior, a plataforma é conhecida pelos pesados investimentos em marketing via influencers, para conquistar o público mais jovem. Na outra ponta, usa ferramentas de gamificação, como pontos obtidos após determinado número de compras ou convites a novos usuários, que leva o cliente a acumular descontos.

Desde o ano passado, a Temu, empresa chinesa de e-commerce, opera no Brasil, após a Receita Federal autorizar o funcionamento da marca no país. O negócio opera dentro das regras do programa Remessa Conforme.

Apesar do valor mínimo para compras no app chinês ser de R$ 99 — valor estabelecido pela plataforma para otimizar custos de envio —, sem contar os adicionais de impostos de importação e ICMS estadual, fontes do varejo afirmam que o app chinês possui um ticket médio (isto é, o valor médio gasto em cada compra) menor do que os rivais com mais tempo de atuação no país.