Desemprego tem queda e chega a 6,2% no trimestre encerrado em maio

Taxa de informalidade foi de 37,8% da população ocupada (ou 39,3 milhões de trabalhadores informais - Foto: Agência Brasil

Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 27, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, aponta que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio.

O resultado mostra uma queda de 0,6 ponto porcentual em relação ao trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 (6,8%) e queda de 1,0 ponto percentual (p.p.) frente ao mesmo trimestre do ano anterior (7,1%).

Conforme o IBGE, a população desocupada (6,8 milhões) diminuiu 8,6% (menos 644 mil pessoas) em comparação com o trimestre de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 (7,5 milhões). Na comparação com o trimestre do ano (7,8 milhões), apresentou queda de 12,3% (menos 955 mil pessoas).

Já a população ocupada (103,9 milhões) aumentou 1,2% (mais 1,2 milhão de pessoas) no trimestre e 2,5% (mais 2,5 milhões de pessoas) no ano. O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi de 58,5%, mostrando um incremento de 0,6% no trimestre (58,0%) e variando 1,0 p.p. no ano (57,6%).

Outro dado importante é o núemro de pessoas com carteira assinada atuando no setor privado: recorde de 39,8 milhões. Houve estabilidade (mais 202 mil pessoas) no trimestre e alta de 3,7% (mais 1,4 milhão de pessoas) no ano. Já o número de empregados sem carteira no setor privado (13,7 milhões) ficou estável no trimestre e no ano.

A taxa de informalidade foi de 37,8% da população ocupada (ou 39,3 milhões de trabalhadores informais), contra 38,1% (ou 39,1 milhões) no trimestre encerrado em fevereiro e 38,6% (ou 39,1 milhões) no trimestre de março a maio de 2024.