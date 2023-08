Desenrola Brasil já tirou 6 milhões de dívidas do negativo

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, já tirou do registro de negativos 6 milhões de débitos na primeira fase finalizada na sexta-feira, 28. Os dados foram informados com exclusividade ao O GLOBO.

"Passamos de 6 milhões de desnegativações de dívidas de até R$ 100. O fato de alguns bancos terem feito isso gerou uma pressão competitiva para que outros fizessem", afirmou o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto.

O secretário, entretanto, explica que não é possível afirmar se os 6 milhões das dívidas retirados do registro de negativados equivalem ao mesmo número de pessoas, já que um mesmo CPF pode ter mais de uma dívida cadastrada. Os birôs de crédito, que concentram os registros, não podem compartilhar dados de CPFs.

Marcos Barbosa ainda diz que os bancos estão disputando o espaço que será liberado no orçamento das famílias, para conceder novos empréstimos. "Temos visto bancos que, apesar de não terem o benefício regulatório que nós estamos dando para fazerem a renegociação estão fazendo ofertas para a população", conclui o secretário

A primeira fase do programa se iniciou na última segunda-feira, 17 para pessoas físicas com dívidas de até R$ 100, vencidas até 31 de dezembro do ano passado. Além da limpeza do nome, a primeira parte do Desenrola prevê a renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até R$ 20 mil.