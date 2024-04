Desenrola e Serasa realizam operação de negociação de dívidas | A TARDE

Acontece na próxima quinta-feira, 21, o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. A operação especial de renegociação de dívidas contará com técnicos e especialistas em educação financeira em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras, para atender a população.

Mais de 700 empresas de todos os segmentos participam do mutirão, que oferece descontos em concessionárias de energia e água, além da possibilidade de negociar as dívidas do programa Desenrola Brasil.

A inadimplência no país registrou uma queda na diminuição de fevereiro, com registro de 30,5 mil CPFs a menos na comparação com janeiro.“Ser o elo entre o Programa Desenrola, os Correios, mais de 700 empresas da iniciativa privada e as concessionárias de energia e água é a maior demonstração de força já realizada pela Serasa para levar orientação financeira e facilitar a negociação de dívidas”, diz o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes.

Os Correios também se engajaram na campanha contra o endividamento, e estão atuando em todos os 5.568 municípios do Brasil. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios.