Desenrola renegocia R$ 500 milhões em cinco dias, aponta Febraban

O programa federal Desenrola Brasil, voltado para renegociação de dívidas, já renegociou cerca de R$ 500 milhões em mais de 150 mil contratos de débitos e retirarem a negativação de 2 milhões de devedores até R$ 100 em cinco dias. Os dados foram apresentados no primeiro balanço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nesta semana, iniciou-se a primeira etapa do programa que contemplou as renegociações da faixa 2, abrangendo as dívidas de pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$ 20 mil.

O programa foi lançado na última segunda-feira, 17, com o objetivo de tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.

Inicialmente, o Ministério da Fazenda projetava que 1,5 milhão de pessoas poderiam ser contempladas por essa medida, mas o balanço da Febraban mostra que a meta foi ultrapassada logo na primeira semana do Desenrola. A nova expectativa é que o número chegue a 2,5 milhões.