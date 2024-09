'Dinheiro esquecido': Única pessoa tem R$ 11,2 milhões para sacar

Em julho de 2023, uma pessoa chegou a resgatar R$ 2,8 milhões - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões esquecidos no Sistema de Valores a Receber (SVR), ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. A informação foi dada pelo Banco Central (BC).

Entre pessoas jurídicas, a cifra mais alta disponível para resgate é de R$ 30,4 milhões.

Em julho de 2023, uma pessoa chegou a resgatar R$ 2,8 milhões, que até então era o maior valor de "dinheiro esquecido" sacado.

O segundo maior valor foi de R$ 1,6 milhão, sacado em março de 2022. Já a terceira maior cifra foi de R$ 791 mil, em março de 2023. Entre pessoas jurídicas, está R$ 3,3 milhões, resgatado em março de 2023. O segundo maior, foi de R$ 1,9 milhão, resgatado em junho de 2023, e o terceiro, de R$ 610 mil, foi sacado em setembro de 2024.

Dados atualizados do BC mostram que, atualmente, R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no SVR. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou outra instituição.



Segundo o BC, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Além disso, 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos.