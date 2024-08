Dólar abre em alta e vai a R$ 5,68 nesta quinta - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Mais uma vez na semana, o dólar registra alta ante o real e o iene, de 0,53%, sendo cotado em R$ 5,6864 nesta quinta-feira, 25. Investidores estão atentos aos novos dados da economia dos Estados Unidos, ao cenário fiscal brasileiro e à queda das commodities.

No cenário externo, o mercado aguarda os próximos passos do Federal Reserve (Fed) quanto à manutenção dos juros dos EUA. Além disso, as moedas emergentes seguem pressionadas pela recuperação do iene frente ao dólar e a piora nas perspectivas sobre a economia da China.

Nesta quinta, pelo quarto dia consecutivo, o iene atingiu a máxima de seis semanas. Um iene valorizado ante o dólar e a possibilidade de diminuição no diferencial de juros entre Japão e Estados Unidos levam investidores a reverterem operações de “carry trade” - quando tomam ativos em locais com juros baixos para rentabilizar em outros países com juros mais altos.

Na véspera, a moeda fechou em alta de 1,27%, cotada em R$ 5,6566. Com o resultado, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,94% na semana. As negociações do Ibovespa, por sua vez, começam apenas a partir das 10h. Na véspera, o índice fechou em queda 0,13%, aos 126.423 pontos.