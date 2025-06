Dólar cai a R$ 5,57, menor valor em oito meses

Moeda norte-americana está no menor nível desde outubro de 2024 - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O dólar caiu a R$ 5,569 nesta sexta-feira, 6, a menor cotação dos últimos oito meses. A queda da moeda americana no Brasil foi motivada por fatores externos e internos, que influenciaram em pessimismo em relação aos Estados Unidos e otimismo frente ao cenário brasileiro.

No cenário interno, o mercado reagiu positivamente à possível substituição da alta do IOF por um corte de R$ 40 bilhões em benefícios tributários, em um novo pacote fiscal que deve ser anunciado pela equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 8.

Em relação aos Estados Unidos, os investidores seguem vendo um cenário incerto, diante da guerra comercial imposta pelo presidente Donald Trump, da briga dele com o bilionário sul-africano Elon Musk e das notícias de piora no mercado de trabalho norte-americano.

Ibovespa

O Ibovespa, índice da bolsa de valores B3, fechou praticamente estável, com uma queda de 0,09%, a 136.102 pontos. A movimentação aponta para investidores em compasso de espera, aguardando a proposta fiscal que deve ser apresentada pelo governo Lula.

A cautela do mercado possui relação com o temor de que Lula retorne com a ideia de aumentar o IOF e volte a adotar medidas que ampliem os gastos públicos, pressionado pela queda de popularidade do governo.