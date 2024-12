Dólar dispara e bate R$ 6,11 após anúncio de pacote do governo

As medidas preveem mudanças no salário-mínimo - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar opera em forte alta nesta sexta-feira, 29, e atingiu R$ 6,11 pela primeira vez na história. A disparada no câmbio ocorreu após o anúncio sobre as medidas de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), sobre a reforma do Imposto de Renda e os detalhes do pacote de contenção de gastos públicos, aguardados desde outubro.

O governo vai enviar ao Congresso um pacote de medidas que prevê cortar R$ 70 bilhões em gastos públicos em 2025 e 2026 e R$ 327 bilhões até 2030. As medidas preveem mudanças no salário-mínimo, em programas sociais, aposentadoria de militares, emendas parlamentares e outros pontos.

Juntamente com o pacote de cortes, foi anunciada uma proposta para isentar pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil da cobrança do imposto de renda pegou mal e gerou dúvidas sobre a eficácia dos cortes. A proposta também inclui uma alíquota de até 10% para pessoas com rendimentos acima de R$ 50 mil.