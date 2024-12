Primeira parcela do décimo terceiro deve ser depositada até esta sexta

O décimo terceiro injetará R$ 321,4 bilhões na economia - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até sexta-feira, 29 de novembro. A segunda parcela, para trabalhadores com carteira assinada, será depositada a partir de 1º de dezembro e deve ser paga até 20 de dezembro. O décimo terceiro injetará R$ 321,4 bilhões na economia, com um valor médio de R$ 3.096,78 por trabalhador.

A antecipação do décimo terceiro para aposentados e pensionistas do INSS já ocorreu, com a primeira parcela paga entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 24 de maio e 7 de junho.

O benefício é para quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias no ano, inclusive trabalhadores em licença maternidade ou afastados por doença ou acidente. Se o trabalhador for demitido sem justa causa, o décimo terceiro é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado. Já a demissão por justa causa resulta na perda do benefício.

O cálculo do décimo terceiro é feito com base no tempo de trabalho. A cada mês com 15 dias trabalhados, o empregado tem direito a 1/12 do salário de dezembro. Faltas não justificadas por mais de 15 dias no mês implicam no desconto do mês inteiro do décimo terceiro.