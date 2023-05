Dólar fecha com leve alta e Ibovespa volta a cair

O dólar fechou com uma leve alta nesta terça-feira, 23, em dia marcado pela volatilidade. A moeda norte-americana registrou uma valorização de 0,02%, sendo negociada a R$ 4,9711. A máxima do dia ficou em R$ 4,9938.

Durante o dia, os investidores observaram o noticiário a respeito do arcabouço fiscal. Fora do Brasil, a economia também foi movimentada pelas negociações envolvendo o teto da dívida nos Estados Unidos.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou com nova baixa nesta terça. Os números registraram uma queda de 0,26%, aos 109.929 pontos.

Especialistas afirmaram que a Bolsa foi conduzida pelo otimismo no início do dia com o arcabouço fiscal, mas não resistiu ao aumento do teto da dívida dos Estados Unidos e acabou fechando em baixa.