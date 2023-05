Dólar recua quase 1% e encerra abaixo de R$ 5

O dólar fechou nesta sexta-feira, 26, com uma queda de 0,94%. A moeda norte-americana terminou o dia sendo negociada por R$ 4,9881. Nesta semana, a queda acumulada ficou na marca de 0,14%.

Também nesta sexta-feira, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) chegou a testar os 111 mil pontos, no entanto, o pregão fechou 110.905 pontos, após somar 0,77%.

Especialistas destacam que empresas de commodities tiveram um bom dia com a valorização do minério de ferro e do petróleo brent.

Investidores seguiram observando as negociações envolvendo o teto da dívida nos Estados Unidos. Moedas de países exportadores de commodities foram valorizadas com a expectativa de um acordo.