Dona do Burger King negocia para operar Starbucks no Brasil | A TARDE

A Zamp, empresa que controla a rede de franquias do Burguer King e do Popeyes, está negociando com a Starbucks Corporation para liderar as operações da marca no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 21, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"A companhia iniciou tratativas com a Starbucks Corporation envolvendo o direito de explorar a marca e desenvolver as operações da Starbucks no Brasil, não tendo sido apresentada qualquer proposta ou celebrado qualquer acordo ou contrato com a Starbucks Corporation, exceto por um acordo de confidencialidade", informou.

Em novembro de 2023, a empresa SouthRock Capital, responsável pela operação de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial. A loja de cafés possui atualmente 135 lojas no mercado e o Burger King, mais de 800 restaurantes no país.

As negociações estão sendo conduzidas pela Zamp e seus controladores, como o Mubadala, diretamente com a central de comando da rede americana nos Estados Unidos, em Seattle.