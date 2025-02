Em janeiro, dólar teve maior desvalorização mensal desde março de 2022

Em novembro e dezembro, a valorização do dólar havia sido significativa em termos anualizados - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

A cotação do dólar fechou a sessão desta sexta-feira, 31, com queda de 0,28%, a R$ 5,84, no seu décimo dia seguido de queda. O mês de janeiro fechou com queda expressiva de 5,6%, sendo a maior desvalorização mensal da moeda americana desde março de 2022, quando o recuo foi de 7,81%.

A análise foi feita pela consultoria Elos Ayta, com base na cotação do dólar Ptax, divulgado pelo Banco Central (BC).

Em novembro e dezembro, a valorização do dólar havia sido significativa em termos anualizados, com alta de 27,91% em dezembro e 22,65% em novembro. “Mesmo com a queda registrada em janeiro, a valorização anualizada da moeda americana permanece expressiva, em 17,70%”, diz a análise da consultoria.

No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou as tarifas de importações de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá a partir deste sábado, 1º.

Além disso, ele afirmou que a China está na mira das próximas medidas e ameaçou taxar em 100% os produtos dos países membros dos Brics, caso substituam o dólar como moeda de reserva. O bloco é presidido, a partir deste ano, pelo Brasil e é formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros membros recém-admitidos: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.