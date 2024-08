Entenda porquê as bolsas de valores estão despencando no mundo inteiro

A bolsa de Tóquio, no Japão, caiu 12,4%, no pior resultado em 37 anos - Foto: AFP

O mundo foi surpreendido nesta segunda-feira, 5, pelo cenário de queda nas Bolsa de Valores da Europa e da Ásia, com os temores de recessão da economia dos Estados Unidos.

A bolsa de Tóquio, no Japão, caiu 12,4%, no pior resultado em 37 anos, desde a chamada "segunda-feira negra" de outubro de 1987. Em Londres, o índice FTSE 100 abriu 2,3% mais baixo, enquanto o Euronext 100 caiu 3,5%. Bolsas em Taiwan, Coreia do Sul, Índia, Austrália, Hong Kong e Xangai também caíram.

Leia mais:

>> Ibovespa em alta: Entenda o que pode movimentar o mercado nesta quarta

>> Copom mantém juros básicos em 10,5% ao ano

>> Alta de dólar pode aumentar preço da gasolina e produtos de consumo

Com isso, o dólar se valorizou e ficou chegou a ser cotado a R$ 5,8641, uma alta de 2,4% pouco depois das 9h, quando tiveram início as negociações. Por volta de 9h20, a moeda já tinha cedido um pouco e estava cotada a R$ 5,795, em alta de 1,5%.



Especialistas explicam que a causa das quedas nas bolsas estão associadas às últimas divulgações de uma série de indicadores econômicos mais fracos do que o esperado. Em julho, os EUA criaram 114 mil vagas de trabalho, bem abaixo da expectativa de 185 mil, enquanto a taxa de desemprego aumentou.

As previsões sobre geração de emprego para maio e junho foram revisadas para baixo. Grandes empresas americanas como Amazon e Intel também relataram resultados financeiros que foram considerados decepcionantes.

Ao mesmo tempo, o Federal Reserve, banco central dos EUA, adiou o corte das taxas de juros na semana passada, em contraste com outros bancos centrais, como o Banco da Inglaterra. Nesse contexto, há temores de que a economia dos EUA desacelere, apesar dos dados mais recentes mostrarem que ela se expandiu a uma taxa anual de 2,8%.

Na semana passada, o Fed manteve a taxa inalterada entre 5,25% e 5,5% ao ano, o que indicava