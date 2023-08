Entra em vigor redução de teto de juros para crédito consignado

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) oficializou nesta segunda-feira, 21, a redução do teto de juros do crédito consignado em 1,91% ao mês para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi aprovada por 14 votos a 1, pelo CNPS, e publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

Para contratações feitas através do cartão de crédito consignado, o teto passou de 2,89% ao mês para 2,83%.

A mudança acontece após o corte de 0,5 ponto percentual nos juros básicos da economia de 13,75% para 13,25% ao ano, no início do mês, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

“Combinado com Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e Caixa Econômica, estamos propondo taxa de 1,91% para o consignado, e 2,83% para o cartão de crédito consignado, com reforço de que se a próxima reunião do Banco Central baixar a taxa de juros [Selic], nós nos reuniremos para baixar novamente [teto do consignado]", disse Lupi na reunião.