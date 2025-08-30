Menu
ECONOMIA
INOVAÇÃO E BIOECONOMIA

Etanol de tequila? Pesquisa baiana estuda planta para abastecer carros

A Agave tequilana é usada para produção da bebida alcóolica, mas também tem grande potencial bioenergético e para o sequestro de carbono

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 15:09 h
Avage Tequiliana ou avage blue
Avage Tequiliana ou avage blue -

Há quem conheça apenas a tequila como bebida alcóolica, mas pesquisadores baianos começaram a estudar que ela pode ser instrumento alternativo para o uso em abastecimento de veículos automotores e uma forma de captação de carbono.

A planta Agave tequilana, que é originalmente usada no México para a produção da bebida alcoólica começou a ser estudada no Brasil pela Embrapa Algodão (PB) em parceria com a empresa Santa Anna Bioenergia (BA)para a produção de etanol, sequestro de carbono, na geração de energia e alimentação animal

A Agave Tequilana é uma planta facilmente adaptada ao clima semiárido. A pesquisa baiana avalia ainda outras variedades do gênero agave, como a sisalana (sisal), já utilizada para a produção de cordas e outros materiais na construção civil.

Pesquisa viabiliza ampliação de culturas no campo

A Embrapa, agora, analisa como essas plantas podem ser aproveitadas para a produção de biomassa, energia renovável e até para alimentação animal. Segundo Tarcísio Gondim, pesquisador da Embrapa Algodão, a pesquisa vai além do impacto econômico e ambiental, com uma forte contribuição social.

"Essa inovação tecnológica pode mitigar desigualdades regionais e enfrentar a precarização das áreas sisaleiras do Nordeste. Usaremos plantas xerófilas, adaptadas a ambientes secos, com múltiplos propósitos: etanol, alimentação para ruminantes e captura de CO2", disse Gondim.

Produção da planta no Brasil

O ciclo de colheita do Agave pode levar cerca de cinco anos ou mais, mas, segundo o planejamento do projeto, a produção de biomassa será escalonada ao longo do tempo para garantir a continuidade e a viabilidade comercial.

Em março, pesquisadores da Embrapa Algodão visitaram o México, onde estabeleceram parcerias com o Instituto Nacional de Investigações Florestais, Agrícolas e Pecuárias (Inipaf), além de outras instituições ligadas à produção de tequila, para aprofundar os estudos sobre o uso de Agave na produção de biocombustíveis e sequestro de carbono.

As primeiras 500 mudas de Agave tequilana Weber var. Azul, trazidas do México pela Santa Anna Bioenergia, já passaram pelo processo de quarentena e estão sendo avaliadas nos municípios de Jacobina (BA), Alagoinha e Monteiro (PB).

